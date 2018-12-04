Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОТРК «Искандер-М» ВВО подняты по тревоге в Астраханской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовало тактическое учение с подразделением ракетного соединения Восточного военного округа. Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который поступил на вооружение соединения.
В рамках тактического учения военнослужащие на новой технике были подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район. В ходе марша расчетам предстоит отработать не менее 5 учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, а также скрытная смена позиций и уход от ответного удара.
Учение завершится в конце текущей недели. В один из дней учения расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.
ТК «Звезда»: последние новости
Стало известно, куда «исчезли» задержанные украинские катера Американские СМИ сообщили о победе России над США в гонке за Арктику В 2019 году государственным испытаниям подвергнется новейшая артиллерийская боевая техника и вооружение созданная в интересах Воздушно-десантных войск России
Армия , Видео , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети248
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко95
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам386
Магазин с одеждой для детей оказался борделем17
Москвичей предупредили об опасности
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
03:24
Пока вы спали: Почему Путин «игнорирует» Порошенко
Общество
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
05:17
Магазин с одеждой для детей оказался борделем
Общество
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение