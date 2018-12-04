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ОТРК «Искандер-М» ВВО подняты по тревоге в Астраханской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовало тактическое учение с подразделением ракетного соединения Восточного военного округа. Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который поступил на вооружение соединения.
В рамках тактического учения военнослужащие на новой технике были подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район. В ходе марша расчетам предстоит отработать не менее 5 учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, а также скрытная смена позиций и уход от ответного удара.
Учение завершится в конце текущей недели. В один из дней учения расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.
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