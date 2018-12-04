ОТРК «Искандер-М» ВВО подняты по тревоге в Астраханской области

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовало тактическое учение с подразделением ракетного соединения Восточного военного округа. Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», который поступил на вооружение соединения.

В рамках тактического учения военнослужащие на новой технике были подняты по тревоге и приступили к маршу на пересеченной незнакомой местности в назначенный район. В ходе марша расчетам предстоит отработать не менее 5 учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, а также скрытная смена позиций и уход от ответного удара.

Учение завершится в конце текущей недели. В один из дней учения расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.