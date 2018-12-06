Военно-морские силы США начали подготовку к отправке американских кораблей в Черное море, сообщил телеканал CNN.
«Американские военные предложили Госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки кораблей своих ВМС в Черное море», — сказано в сообщении телеканала.
Журналисты CNN ссылаются на трех источников из числа официальных лиц государства. По их словам, это «станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря».
Вашингтон планирует известить Анкару о своих планах. В частности, американские эсминцы планируют пройти через Босфор и Дарданеллы.
Более того, источники телеканала заявили, что Турция должна предоставить возможность прохода через проливы, но «это необязательно».
«Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе… Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», — сказал официальный представитель флота США, который отвечает за операции в регионе.
25 ноября три украинских судна были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. США требуют вернуть Украине моряков и задержанные судна.