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ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди 

RT на русском 1 час назад
Фото: @GeneralStaff.ua Facebook
Вооружённые силы Украины в связи с введением в стране военного положения приступили к сборам оперативного резерва военнообязанных первой очереди.
«Сегодня, 3 декабря, в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Отмечается, что они продлятся до 20 суток, чтобы все смогли вернуться домой до католического Рождества.
На полигонах в Херсонской и Запорожской областях пройдут бригадные тактические учения, указывается в пресс-релизе. В учебных центрах создают необходимые бытовые условия для военных.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в областях, где объявлено военное положение, пройдут учебные сборы с резервом первой очереди.
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Петр Порошенко , Генштаб , Армия , В мире , Войска , Украина
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