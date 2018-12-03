Северный флот в 2019 году проведет учения в Арктике

Северный флот (СФ) в 2019 году проведет ряд учений в Арктике. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба флота.

"Североморцы проведут серию учений в Арктике, как на материке, так на островах Северного Ледовитого океана", — сообщает пресс-служба, не уточняя места и сроки их проведения.

Учения в Арктике Северный флот активно проводит несколько последних лет. В этом году одним из крупнейших мероприятий стали двухсторонние тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья в районе порта Эгвекинот на Чукотке. В нем принимали участие силы арктической группировки СФ в составе подразделений арктической мотострелковой бригады, экипажей большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский", а также десантных подразделений.