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Северный флот в 2019 году проведет учения в Арктике 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Северный флот (СФ) в 2019 году проведет ряд учений в Арктике. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба флота.
"Североморцы проведут серию учений в Арктике, как на материке, так на островах Северного Ледовитого океана", — сообщает пресс-служба, не уточняя места и сроки их проведения.
Учения в Арктике Северный флот активно проводит несколько последних лет. В этом году одним из крупнейших мероприятий стали двухсторонние тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья в районе порта Эгвекинот на Чукотке. В нем принимали участие силы арктической группировки СФ в составе подразделений арктической мотострелковой бригады, экипажей большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский", а также десантных подразделений.
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