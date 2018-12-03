Испытания новой снайперской винтовки сняли на видео

Военкор, ведущий проекта WarGonzo Семен Пегов снял видео об испытаниях новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сравни ее с модернизированной винтовкой Драгунова.

Журналист, впервые взяв в руки СВЧ калибра 7,62, без особых усилий поразил три мишени, пишет «Российская газета».

Выясняя, насколько кучно стреляет винтовка, Пегов произвел пять выстрелов. В результате четыре пули легли максимально близко друг к другу, причем одна даже вошла в предыдущее отверстие. Таким образом допустимые параметры кучности — 3 см на 100 метров — СВЧ подтвердила.

Чтобы сравнить пробивные способности нового оружия с СВД, журналист в качестве мишени выбрал рулон минеральной ваты толщиной 50 см. Зарядили винтовку охотничьими патронами экспансивного действия. СВЧ без труда прошила рулона утеплителя.

За основу полуавтоматической СВЧ взят малогабаритный автомат Драгунова. Этот образец пролежал 40 лет в запасниках оружейного музея. Главное отличие новой винтовки от СВД и АК в том, что силовым элементом является верх, а не низ коробки. На стальной гардине размещен прицел, а с обратной стороны направляющие для затвора. Оружие оснащено удобным двусторонним предохранителем под большой палец.

Если внешний вид и эргономика винтовки существенно изменились, то принцип механизмов оставили прежний, от СВД. Именно они делали ее одной из самых надежных снайперских винтовок в мире. Вес СВЧ — 4,5 кг, длинна — 1080 мм, длина ствола — 560 мм. Магазин — 10 патронов.