Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Получены новые доказательства событий 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково под Волоколамском , вошедших в историю как бой 28-ми военнослужащих дивизии генерала Ивана Панфилова против сил 11-й танковой дивизии вермахта.

Министр культуры России Владимир Мединский объявил об обнаружении доказательств подвига 28 панфиловцев. Как утверждается в его колонке, опубликованной в « Российской газете », соответствующие данные найдены после двухлетних поисков в архивах. В результате работы с рассекреченным минувшей осенью делом под грифом «Смерш» 1942-1944 годов были обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28-ми панфиловцев происходил в реальности.

По словам министра, достоянием историков стали два новых описания боя, а также многочисленные подробности обстоятельств подвига.

Полученные сведения подтверждают факт боя 16 ноября 1941 у разъезда Дубосеково в 7 км к юго-востоку от Волоколамска между 28-ю бойцами 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова и значительно превосходящими их силами рвавшейся к столице 11-й танковой дивизии вермахта. Согласно официальной версии, панфиловцы под командованием младшего политрука Василия Клочкова сумели уничтожить 18 танков противника и задержать продвижение нацистских войск под Москвой . Считается, что все 28 воинов погибли. Посмертно им были присвоены звания Героев СССР. Командиру Клочкову приписывается легендарная фраза, повлиявшая на самосознание солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны: «Велика Россия, а отступать некуда: позади — Москва!» Он погиб в разгар боя, бросившись под немецкий танк со связкой гранат.

В материале приводятся ранее не известные широкой публике показания военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова.

«Против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника и после того, когда все бойцы этого взвода, 28 гвардейцев-панфиловцев во главе с политруком товарищем Клочковым были убиты и задавлены танками, противнику удалось прервать линию обороны полка и продвигаться вперед», — говорится в тексте.

Кроме того, публикуются показания начальника штаба этого же полка Андрея Веткова, полученные на допросе в НКВД 5 июля 1942 года.

«Очень большую роль во всей подготовке материалов и допущенных извращений играла та слишком большая спешка, которую проявили и те, которые оформляли материалы, и те, которые проверяли и продвигали эти материалы. Одно несомненно, что бы ни вкралось в дело, массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года — неопровержимый факт, и ничто не должно стереть светлой памяти 28 героев-панфиловцев, павших в борьбе с немецкими чудовищами за счастье и свободу своей горячо любимой Родины», — сообщал военнослужащий.

48-летний генерал Панфилов был одной из ключевых действующих фигур оборонительного этапа Битвы под Москвой — важнейшего эпизода Великой отечественной, определившего весь ход последующих событий. Его дивизия была сформирована из жителей Алма-Аты и Фрунзе. Долго работавший в Средней Азии, Панфилов отлично знал традиции и менталитет тамошних людей. Это существенно помогло в деле построения боеспособной многонациональной армии. Считается, что он отличался заботой о рядовых бойцах, за что был любим ими и получил прозвище Батя.

Панфилов лишь на два дня пережил бой 28-ми своих военнослужащих.

18 ноября 1941 года он погиб у деревни Гусенево под Волоколамском от попадания осколка немецкой артиллерийской мины в висок, когда вражеские танки вышли к штабу 316-й дивизии и начали обстрел.

Ранее в том же месяце Панфилова посещали здесь Иосиф Сталин и Климент Ворошилов

После гибели командира дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию имени Панфилова.

Могила генерал-майора расположена на центральной аллее Новодевичьего кладбища в одном комплексе с надгробиями генерал-майора Льва Доватора и военного летчика, младшего лейтенанта Виктора Талалихина, который одним из первых применил воздушный таран.

«Героям обороны Москвы 1941 года», — написано на общем основании памятника.

После войны в описании боя 28-ми панфиловцев обнаружилось множество противоречий. Вскрылся вымысел в изложении фактов военкорами «Красной звезды». Выяснилось, что двое или трое из 28-ми не погибли, а попали в плен. Несколько бойцов выжили и служили потом в других частях. Кроме того, один — Иван Добробабин — позже сотрудничал с немцами. Все это стало предметом расследования Главной военной прокуратурой СССР. Именно на основе показаний бойца-перебежчика, арестованного в конце 1947 года, была признана недостоверной версия боя, основанная на опубликованной в «Красной звезде» 22 января 1942 года статье «О 28 павших героях».

Добробабина осудили на 15 лет с конфискацией имущества, лишили звания Героя Советского Союза и всех наград, в том числе медали «За оборону Москвы». В честь амнистии в 1955-м срок наказания сократился до семи лет, и его выпустили. В 1993 году Верховный суд Украины прекратил уголовное дело в отношении Добробабина за отсутствием состава преступления, а Главная военная прокуратура России в 1996-м отказалась его реабилитировать, подтвердив обвинение в измене Родине.

Тем не менее исследованные ранее документы, а также воспоминания оставшихся в живых сослуживцев и местных жителей не оставляли практически никаких сомнений в самом факте боя у разъезда Дубосеково.

Не до конца изученными оставались некоторые подробности произошедшего ранним утром 16 ноября 1941 года, например, точное количество сразившихся с немцами под командованием политрука Клочкова и оставшихся в итоге в живых.

На месте боя в 1975 году был создан мемориальный комплекс, посвященный воинам-панфиловцам из 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Он состоит из шести 1-метровых скульптур, олицетворяющих воинов шести национальностей, бившихся в рядах дивизии Панфилова.