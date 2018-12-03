Проект экспедиционного корабля для ВМФ разработали в России

По его словам, оно будет совмещать в себе функции авианосца, вертолётоносца и десантного корабля.

«Идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач», — цитирует Разманова РИА Новости.

Ранее News.ru рассказывал, что новейший российский фрегат «Адмирал Макаров» заступил на боевое дежурство в Средиземном море.