Конструкторы «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) создали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ. С его помощью предполагается реализовывать сразу нескольких задач, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
По его словам, оно будет совмещать в себе функции авианосца, вертолётоносца и десантного корабля.
«Идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач», — цитирует Разманова РИА Новости.
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