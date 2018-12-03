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Проект экспедиционного корабля для ВМФ разработали в России 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: aoosk.ru
Конструкторы «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) создали универсальный проект экспедиционного судна для ВМФ РФ. С его помощью предполагается реализовывать сразу нескольких задач, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
По его словам, оно будет совмещать в себе функции авианосца, вертолётоносца и десантного корабля.
«Идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач», — цитирует Разманова РИА Новости.
Ранее News.ru рассказывал, что новейший российский фрегат «Адмирал Макаров» заступил на боевое дежурство в Средиземном море.
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Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , РИА Новости , Армия , Другое , Оружие
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