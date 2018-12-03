Украинские резервисты выдвинулись на границу с Россией

Петр Порошенко ранее сообщил о начале сборов резервистов

На Украине в понедельник, 3 декабря, начались мероприятия, связанные с отправкой резервистов на места несения службы. В областях, где введено военное положение, будет проведено "боевое слаживание бригад и батальонов теробороны".

"Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов", — сообщили "Вестям Украины" в Минобороны страны.

1 декабря Петр Порошенко сообщил о начале сборов резервистов в регионах страны, где действует военное положение. Минобороны Украины уже создало Центр координации на случай наземного вторжения России. Особый порядок касается десяти регионов.