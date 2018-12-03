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Украинские резервисты выдвинулись на границу с Россией 

ТВ Центр 53 минуты назад
Фото: ©Flickr:Министерства обороны Украины
Петр Порошенко ранее сообщил о начале сборов резервистов
На Украине в понедельник, 3 декабря, начались мероприятия, связанные с отправкой резервистов на места несения службы. В областях, где введено военное положение, будет проведено "боевое слаживание бригад и батальонов теробороны".
"Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов", — сообщили "Вестям Украины" в Минобороны страны.
1 декабря Петр Порошенко сообщил о начале сборов резервистов в регионах страны, где действует военное положение. Минобороны Украины уже создало Центр координации на случай наземного вторжения России. Особый порядок касается десяти регионов.
Частное имущество может быть изъято в пользу армии. Подробнее о том, как военное положение может затронуть простых украинцев, читайте в материале TVC.Ru.
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Комментарии3
Петр Порошенко , Министерство обороны , ТВ Центр , Армия , В мире , Украина
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