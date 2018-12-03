Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ России

По итогам учебной программы 2018 года Тихоокеанский флот стал лучшим в Военно-морском флоте России . Этого успеха моряки-тихоокеанцы достигают второй год подряд, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Успех в объединениях, соединениях и частях ТОФ отметили торжественными митингами на которых присутствовали представители командования Восточного военного округа и члены Военного совета, начальники управлений, отделов и служб флота.

В отдельной бригаде морской пехоты во Владивостоке первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко прочитал лекцию на тему "Россия в современном мире и основные приоритеты военной политики. Актуальные вопросы Вооруженных Сил Российской Федерации".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, посетивший соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил, отметил, что по итогам 2018 года флотом полностью выполнен весь запланированный комплекс учебно-боевых задач.

— Я благодарю всех вас за службу и надеюсь, что следующий год станет для тихоокеанцев годом качественного развития, что позволит нам общими усилиями показывать высокие результаты, — сказал он.

Справка "РГ"

В 2018 году Тихоокеанский флот России осуществил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток. Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки.