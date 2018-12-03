Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Изобретатель бифидока объявлен в розыск
Изобретатель бифидока объявлен в розыск

Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ России 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам учебной программы 2018 года Тихоокеанский флот стал лучшим в Военно-морском флоте России. Этого успеха моряки-тихоокеанцы достигают второй год подряд, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Успех в объединениях, соединениях и частях ТОФ отметили торжественными митингами на которых присутствовали представители командования Восточного военного округа и члены Военного совета, начальники управлений, отделов и служб флота.
В отдельной бригаде морской пехоты во Владивостоке первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко прочитал лекцию на тему "Россия в современном мире и основные приоритеты военной политики. Актуальные вопросы Вооруженных Сил Российской Федерации".
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, посетивший соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил, отметил, что по итогам 2018 года флотом полностью выполнен весь запланированный комплекс учебно-боевых задач.
— Я благодарю всех вас за службу и надеюсь, что следующий год станет для тихоокеанцев годом качественного развития, что позволит нам общими усилиями показывать высокие результаты, — сказал он.

Справка "РГ"

В 2018 году Тихоокеанский флот России осуществил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств. Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток. Моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки.
Российская Газета: последние новости
Посольство РФ в Лондоне оценило участие британцев в спецоперации на Украине Новый атомный ракетоносец РФ вышел на испытания Командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в Бахрейне
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опрос украинцев в Варшаве шокировал поляков
Порошенко захотели дистанцировать от Украины122
Изобретатель бифидока объявлен в розыск19
Кадыров обратился к Порошенко416
Россия оценила тайную операцию Британии на Украине288
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
01:31
Американец снял НЛО в небе
Наука и техника
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение