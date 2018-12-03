Новый учебный год стартовал в российской армии

Военнослужащим предстоит принять участие в межвидовых и межведомственных учениях с переброской сил на незнакомые полигоны.

Сегодня в российской армии стартовал новый учебный год. В нем перед российской армией стоит множество задач, главная из которых — повышение качества подготовки военнослужащих с использованием опыта современных вооруженных конфликтов.

Одно из важных направлений в новом году — межвидовые и межведомственные учения с переброской сил на незнакомые полигоны.

Всего пройдут более четырех тысяч маневров различного уровня. Итоговой проверкой войск станут масштабные учения «Центр-2019». Кроме того, запланировано более десяти учений с зарубежными странами и 32 конкурса в рамках Армейских международных игр-2019. Игры пройдут на территории десяти государств.

Основу боевой учебы при этом составили тактические учения, из которых более трети составили межвидовые. Кроме того, в рамках международного военного сотрудничества проведено 25 международных учений различного уровня с участием 90 стран. Наиболее масштабными из них стали «Боевое братство», «Морское взаимодействие», «Индра» и другие.

Продолжится совершенствование учебно-материальной базы боевой подготовки, оснащение полигонов и учебных центров новыми образцами учебно-тренировочных средств. В 2018 году усовершенствовано 52 полигона, введено в строй около 4 тысяч единиц полигонного оборудования.

Словом, год будет насыщенным. Работа уже началась.