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Новый учебный год стартовал в российской армии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим предстоит принять участие в межвидовых и межведомственных учениях с переброской сил на незнакомые полигоны.
Сегодня в российской армии стартовал новый учебный год. В нем перед российской армией стоит множество задач, главная из которых — повышение качества подготовки военнослужащих с использованием опыта современных вооруженных конфликтов.
Одно из важных направлений в новом году — межвидовые и межведомственные учения с переброской сил на незнакомые полигоны.
Всего пройдут более четырех тысяч маневров различного уровня. Итоговой проверкой войск станут масштабные учения «Центр-2019». Кроме того, запланировано более десяти учений с зарубежными странами и 32 конкурса в рамках Армейских международных игр-2019. Игры пройдут на территории десяти государств.
Основу боевой учебы при этом составили тактические учения, из которых более трети составили межвидовые. Кроме того, в рамках международного военного сотрудничества проведено 25 международных учений различного уровня с участием 90 стран. Наиболее масштабными из них стали «Боевое братство», «Морское взаимодействие», «Индра» и другие.
Продолжится совершенствование учебно-материальной базы боевой подготовки, оснащение полигонов и учебных центров новыми образцами учебно-тренировочных средств. В 2018 году усовершенствовано 52 полигона, введено в строй около 4 тысяч единиц полигонного оборудования.
Словом, год будет насыщенным. Работа уже началась.
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