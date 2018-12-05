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Египетские военные считают, что российский Ка-52 не уступает зарубежным аналогам 

ТАСС + ещё 13 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Поставляемые в Египет российские вертолеты Ка-52 не уступают зарубежным аналогам. Об этом заявил ТАСС в среду глава Департамента по вооружениям ВС Египта генерал Тарек Саад Заглюль в кулуарах проходившей с 3 по 5 декабря в Каире первой международной выставки оборонной и военной промышленности EDEX-2018 (Egypt Defence Expo).
Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о том, что египетская сторона рассматривает вероятность отказа от дальнейших поставок Ка-52 из России в связи с якобы выявленными в ходе эксплуатации уже принятых на вооружение машин проблемами.
"Этот вертолет находится на уровне высочайшего качества, не уступая американскому "Апач" (AH-64 Apache), — отметил Заглюль. — Это отличная машина, которая является хорошим подспорьем нашим военно-воздушным силам".
В контексте разговоров о закупке Каиром вооружений из других стран он напомнил, что Египет "в настоящее время отталкивается от принципа диверсификации поставок". "Да, мы приобретаем оружие у России, США, Франции и других государств в рамках поддержки нашей миссии по поддержанию мира в регионе, — указал военный. — Египетский солдат быстро приспосабливается к разным видам вооружений, новым технологиям. Хотя здесь надо и отметить, что российская и египетская школа очень близки в этом смысле в плане оружия".
"С Россией мы сотрудничаем уже на протяжении многих лет, продолжаем наше взаимодействие через заключенные ранее контракты и очень рады видеть вас на этой выставке, — сказал собеседник агентства. — В настоящее время новых контрактов нет, однако, исходя из необходимости, наших потребностей и складывающейся обстановки, в будущем мы готовы заключать новые соглашения с российской стороной".
Египетские эксперты и военные, опрошенные ТАСС на EDEX, по поводу сообщений в отношении Ка-52 на условиях анонимности единогласно признали, что данный вертолет является наиболее современным и подходящим для задач армии страны, прошедшим на самом высоком уровне приемку в армии. Некоторые из них полагают, что вбросы по этой теме со стороны западной прессы неслучайно появились на фоне первой в своем роде не только в Египте, но и на Африканском континенте выставки и ставят своей целью оказать давление на Каир, чтобы подтолкнуть его к выбору других аналогов, в первую очередь американских. Близкие к поставкам вооружений чиновники заверяют в неофициальном порядке, что поставки продолжаются, и никто в Египте не отказывается от российского Ка-52.
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