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Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны 

РИА Новости + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России опубликовало ко Дню неизвестного солдата на своем сайте рассекреченные документы времен Второй мировой войны.
Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах неизвестного солдата и с воинскими почестями предан земле у кремлевской стены, где впоследствии был установлен вечный огонь. По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на Кургане Славы.
Кроме того, на сайте военного ведомства впервые обнародован рассекреченный журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, а также рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199-го стрелкового полка о переходе частей Красной армии в наступление.
"6.12 по всему фронту (стрелковой дивизии) продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 (стрелкового полка). Изменений в расположении боевого порядка частей… не произошло", — говорится в рассекреченных материалах.
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Министерство обороны , Армия , Войска
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