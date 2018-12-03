Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало ко Дню неизвестного солдата на своем сайте рассекреченные документы времен Второй мировой войны.

Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах неизвестного солдата и с воинскими почестями предан земле у кремлевской стены, где впоследствии был установлен вечный огонь. По документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на Кургане Славы.

Кроме того, на сайте военного ведомства впервые обнародован рассекреченный журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события боев под Москвой, а также рукописный приказ от 6 декабря 1941 года 1199-го стрелкового полка о переходе частей Красной армии в наступление.