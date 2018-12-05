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На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели 

Российская Газета + ещё 3 17 минут назад
Фото: РИА Новости
На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.
— Расчеты ЗРПК "Панцирь" совершили марш в заданный район, обустроили позиции в неподготовленной местности, выполнили задачи обнаружения, идентификации, сопровождения и уничтожения воздушных целей условного противника, проведя учебные пуски ракет, — рассказал Рулев.
По пути к месту военнослужащим также пришлось отразить нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.
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