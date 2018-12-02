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Турцию заставили выбирать между Россией и США 

Lenta.ru + ещё 2 10 минут назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
Он подчеркнул, что Турции необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35. «Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия», — заявил он.
Инхоф отметил, что Анкара — важный партнер Вашингтона по НАТО. Однако в США обеспокоены тем, что турки позволят Москве испытать радары С-400 против турецких F-35, чтобы вывести из строя антирадарный комплекс, поясняет военный эксперт Стивен Залога. Также Россия сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.
В конце ноября Турция признала невозможность отмены сделки с Россией. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка С-400 — решенное дело.
Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.
Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.
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Мевлют Чавушоглу , МИД , Сенат США , НАТО , Bloomberg , Армия , В мире , Оружие , Анкара , США , Турция
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