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В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Об этом заявил сенатор Джеймс Инхоф, новый глава комитета сената США по вооружённым силам, заменивший на этом посту Джона Маккейна, сообщает Блумберг.
"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США.
Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом. "Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия", — подчеркнул сенатор.
Блумберг также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, который считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут российские военные специалисты.
"Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", — объяснил Залога.
Поставки С-400
Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.
Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер российского правительства Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что поставка начнется в октябре 2019 года.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".
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Комментарии1
Юрий Борисов , Джон Маккейн , Хулуси Акар , Сергей Чемезов , Ростех , Пентагон , Сенат США , Правительство РФ , НАТО , Bloomberg , Армия , В мире , Оружие , США , Турция
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