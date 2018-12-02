В Сенате США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

"Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", — заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США.

Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО , но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом. "Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия", — подчеркнул сенатор.

Блумберг также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, который считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут российские военные специалисты.

"Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", — объяснил Залога.

Поставки С-400

Кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400 Турции подписали в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, остальное — за счет предоставленного Россией кредита.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что Турция также может приобрести американские ЗРК Patriot, помимо С-400, "если получит хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству".