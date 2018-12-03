Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

2 декабря у черноморского побережья России провел 8-часовой разведывательный полет американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он пролетел вблизи Кубани и берегов Крыма , в частности в районе Керченского пролива.

Затем к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных порталов.

И беспилотник, и самолет вылетели с Сицилии, с авиабазы военно-морских сил НАТО Сигонелла. Они пролетели на расстоянии 35-45 километров от российского берега. Оба аппарата способны вести радиоэлектронную разведку на расстоянии сотен километров.