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Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма 

Вести.Ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
2 декабря у черноморского побережья России провел 8-часовой разведывательный полет американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он пролетел вблизи Кубани и берегов Крыма, в частности в районе Керченского пролива.
Затем к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных порталов.
И беспилотник, и самолет вылетели с Сицилии, с авиабазы военно-морских сил НАТО Сигонелла. Они пролетели на расстоянии 35-45 километров от российского берега. Оба аппарата способны вести радиоэлектронную разведку на расстоянии сотен километров.
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Интерфакс , Армия , Оружие , Республика Крым
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