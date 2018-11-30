Минобороны: НАТО под видом учений концентрирует войска у российских границ

"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", — сказал Фомин журналистам. По его словам, наращивают силы, в том числе, те страны НАТО, которые очень многим обязаны России.

"За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу", — заметил Фомин.