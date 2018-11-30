Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны: НАТО под видом учений концентрирует войска у российских границ 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
НАТО под видом учений концентрирует войска в приграничных с Россией странах, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжёлая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах", — сказал Фомин журналистам. По его словам, наращивают силы, в том числе, те страны НАТО, которые очень многим обязаны России.
"За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу", — заметил Фомин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает последовательно продвигаться на восток, военное присутствие наращивается от Черного до Балтийского морей. По ее словам, с октября в Балтии и на севере Европы сконцентрированы многочисленные силы и средства, участвующие в серии крупных военных учений альянса, которые дополняют уже развернутые в странах восточного фланга НАТО соединения. Подобные действия стран альянса "объективно ведут к милитаризации региона, генерируют новые риски и повышают градус военно-политического противостояния", добавила Захарова.
Последние новости
Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю "Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко" Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно
Комментарии
Мария Захарова , Александр Фомин , Министерство обороны , МИД , НАТО , Армия , В мире , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши
Путин и Трамп не поздоровались друг с другом на G201708
В Кремле внесли ясность в приветствие Путина и Трампа130
Брилев ответил на совет Познера по гражданству250
Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем66
Видео
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение