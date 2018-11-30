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Авиаполк под Курском усилен новым истребителем Су-30СМ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Авиаполк под Курском завершает комплектование второй эскадрильи и до конца года получит еще один истребитель Су-30СМ.
Авиаполку под Курском передан истребитель Су-30СМ, а до конца года полк получит еще один истребитель, сообщает пресс-служба Западная военного округа.
В скором времени мы завершаем комплектование второй эскадрильи и под конец года осуществим перегон еще одного борта. Это будет большой праздник для всего полка», — о словам Алексея Иванова, командира прибывшего в пятницу в Курскую область истребителя.
Всего для комплектования полка за последние два года на вооружение поступили более двадцати сверхманевренных истребителей Су-30СМ, которые заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.
Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.
Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.
При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ — модификация самолета для российских ВКС.
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Алексей Иванов , Армия , Курск
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