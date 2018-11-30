Опубликовано видео новых учений ФСО в Кремле

Помимо этого учения прошли на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, соощает РЕН-ТВ.

Вход в Кремль на время учений закрыли. На Красной площади и в Александровском саду жители и гости Москвы не смогут находиться с 16.00 до 20.00.

Также вход был изменен для посетителей Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд».

В ходе учебных маневров ФСО отработала прибытие антитеррористических подразделений как при помощи авиатехники, так и без. Службой полностью были отработаны методы пресечения угроз, связанных с терроризмом.

24 ноября ФСО рассказывала о продолжении учений.

Ранее в соцсетях москвичи начали публиковать видео, на которых видно, как вертолеты переносят в сетке людей. Сначала в ФСО комментировать ситуацию отказались, однако позже сообщили, что начались учения.