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Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Опубликовано видео новых учений ФСО в Кремле 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось новое видео с учений Федеральной службы охраны, которые прошли на территории Кремля.
Помимо этого учения прошли на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади, соощает РЕН-ТВ.
Вход в Кремль на время учений закрыли. На Красной площади и в Александровском саду жители и гости Москвы не смогут находиться с 16.00 до 20.00.
Также вход был изменен для посетителей Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд».
В ходе учебных маневров ФСО отработала прибытие антитеррористических подразделений как при помощи авиатехники, так и без. Службой полностью были отработаны методы пресечения угроз, связанных с терроризмом.
24 ноября ФСО рассказывала о продолжении учений.
Ранее в соцсетях москвичи начали публиковать видео, на которых видно, как вертолеты переносят в сетке людей. Сначала в ФСО комментировать ситуацию отказались, однако позже сообщили, что начались учения.
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Федеральная служба охраны , Армия
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