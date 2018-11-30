Главное преимущество новой российской бомбы «Дрель» назвали в США

Новую российскую планирующую авиабомбу ПБК-500У "Дрель" оценили в США

Как сообщает The National Interest, бомба прошла последнюю стадию испытаний. 500-килограммовая "Дрель", имеющая 15 самонаводяшихся боевых элементов, может планировать на расстояние более 30 километров. При производстве бомбы использованы технологии малозаметности, "Дрель" неуязвима для ракет с инфракрасной головкой самонаведения.

В публикации отмечается, что основным преимуществом "Дрели" является ее относительно невысокая цена. Такой боеприпас обходится в десятки, а возможно и тысячи раз дешевле, чем управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". При этом обеспечивается довольно высокая точность поражения на значительных расстояниях. Также возможно массовое использование бомб.

Носителями "Дрели" могут быть различные российские самолеты, включая бомбардировщик Ту-22М и Су-24. Также такими бомбами можно вооружить Су-57, хотя этот самолет предназначен для других задач.

По мнению экспертов, наибольшую эффективность "Дрель" покажет при использовании против движущихся танковых колонн. Но для этого разведка должна координировать действия бомбардировщика.