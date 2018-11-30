В Минобороны раскрыли подробности о пресечении провокации ВМС Украины

Минобороны назвали эффективным взаимодействие пограничников, Росморречфлота и сил Южного военного округа, благодаря которому была пресечена провокация ВМС Украины

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны.

Корабли двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на запросы российской стороны. В операции были задействованы российские корабли береговой охраны «Дон» и «Изумруд».

Для остановки нарушителей пограничники применили оружие.

Трое военнослужащих ВМС Украины были ранены, угрозы их жизни нет, они получили необходимую медицинскую помощь. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.