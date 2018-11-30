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В Минобороны раскрыли подробности о пресечении провокации ВМС Украины 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
В Минобороны назвали эффективным взаимодействие пограничников, Росморречфлота и сил Южного военного округа, благодаря которому была пресечена провокация ВМС Украины.
Провокация кораблей ВМС Украины была пресечена общими усилиями пограничной службы ФСБ, Минобороны РФ и Росморречфлота. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Все попытки пограничников связаться с экипажами оказались безрезультатны.
Корабли двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на запросы российской стороны. В операции были задействованы российские корабли береговой охраны «Дон» и «Изумруд».
Для остановки нарушителей пограничники применили оружие.
Трое военнослужащих ВМС Украины были ранены, угрозы их жизни нет, они получили необходимую медицинскую помощь. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.
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ФСБ , Министерство обороны , НЦУО РФ , Армия
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