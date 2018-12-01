Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия изменит правила движения по Севморпути для иностранных кораблей 

Российская Газета + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начиная с 2019 года, иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления властей России.
Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, выступая на конференции по межведомственному взаимодействию.
Он отметил, что межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства была организована, чтобы устранить правовой вакуум в части использования Севморпути, пишет РИА Новости. Работу планируется завершить к началу навигации 2019-го года и ее итогом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.
Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской и дальневосточной частями России.
Российская Газета: последние новости
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины Минобороны: Под видом учений НАТО стягивает войска к границе РФ Пентагон решил предложить Турции альтернативу российским С-400
РИА Новости , Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин нашел замену Трампу на G20286
Россия решила подождать США75
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши627
Путин и Трамп все-таки поздоровались1102
Трамп откровенно рассказал об отношении к Путину
Видео
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу на G20
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение