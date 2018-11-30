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В Госдуме призвали Киев задуматься о последствиях учений в Азовском море 

РИА Новости + ещё 11 52 минуты назад
Фото: Кадр из видео штаба операции объединенных сил Украины
Киевским властям, проводя военные учения, стоит задуматься об опасных последствиях нагнетания обстановки в Азовском море, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.
В пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины сообщили, что украинские силовики в акватории Азовского моря, входящей в зону военной операции в Донбассе, провели учения по поражению воздушных целей.
"Киев взял курс на эскалацию конфликта в Азовском море, наверное, не осознавая, что это может привести к опасным последствиям. Киевские власти, а если говорить точнее, Петр Порошенко, считает, что эскалация конфликта с Россией позволит стать ему безальтернативным кандидатом. Но это тупиковый и ущербный путь", — сказал РИА Новости Белик.
По его мнению, подобные провокации у границ России, которые выдаются за борьбу с "агрессией", нужны киевским властям, чтобы, с одной стороны, отвлечь украинское население от системных провалов власти, повального воровства и коррупции, а с другой — получить очередную подачку от своих хозяев с Запада.
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Дмитрий Белик , Петр Порошенко , Госдума , РИА Новости , Армия
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