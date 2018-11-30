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На кораблях и подводных лодках Северного флота провели учения по борьбе за живучесть 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учения по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению прошли на Северном флоте. Как сообщает пресс-служба флота, в учениях приняли участие корабли и подводные лодки Кольской флотилии.
"Экипажи надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, находящиеся в пунктах базирования, приняли участие в учениях по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности", — рассказали в пресс-службе.
На базе регионального центра управления обороной Северного флота был развернут центр по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению. Также были задействованы дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, командование, штатные и нештатные аварийно-спасательных группы соединений надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии.
В ходе учений проверялись и оценивались действия командования и аварийных партий надводных кораблей и подводных лодок по вводным, поступающим от центра по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению. В основном, вводные касались наиболее вероятных аварийных ситуаций, связанных с возникновением пожара, получением повреждений корпуса и поступлением забортной воды внутрь отсеков кораблей и подводных лодок.
Практические действия личного состава водолазного судна "ВМ-596" и пожарного катера "ПЖК-2055", входящих в состав дежурных сил, отрабатывались совместно с экипажем одной из дизель-электрических подводных лодок в пункте постоянного базирования. В ходе тренировки снимались нормативы по прибытию дежурных сил поисково-спасательного обеспечения к месту условного возгорания.
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Армия , Войска
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