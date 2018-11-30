Россия модернизирует свои ракетные комплексы

Крупнейший отечественный разработчик реактивных систем залпового огня научно-производственное объединение "Сплав" пытается улучшить основные российские РСЗО. Речь идет о повышении дальности и точности этого оружия, а также о роботизации, рассказал агентству РИА Новости глава НПО Александр Смирнов

Также он уточнил, что инженеры учитывают опыт реальных вооруженных конфликтов, когда дорабатывают уже существующие РСЗО и создают новые. Как раз сейчас Министерство обороны России анализирует данные боевого применения реактивных систем. После чего военные предложат, что нужно изменить в конструкции оружия или как его можно улучшить.

Напомним, на данный момент российская армия вооружена тремя типами РСЗО: "Торнадо-Г" (модернизация легендарно "Града"), "Ураган" и "Смерч", который должен сменить "Торнадо-С".

"Торнадо-Г" — самая мелкокалиберная система. Диаметр снаряда — всего 122 миллиметра. Однако один пакет состоит из 40 направляющих, которые можно разрядить всего за 20 секунд.

Самая мощная РСЗО — "Смерч". Калибр ее ракет — 300 миллиметров, а вес превышает 800 килограммов. Правда, за один залп система выпускает всего 12 снарядов, что, впрочем, не мешает ей накрывать сплошным огнем площадь в 60 гектаров.

Сейчас завершаются испытания беспилотника для "Смерча". Его запускают внутри боевой части ракеты, и он может несколько часов кружить над целью. Таким образом РСЗО станет автономнее и будет меньше зависеть от разведчиков и корректировщиков огня.