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Россия модернизирует свои ракетные комплексы 

Вести.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: splav.org
Крупнейший отечественный разработчик реактивных систем залпового огня научно-производственное объединение "Сплав" пытается улучшить основные российские РСЗО. Речь идет о повышении дальности и точности этого оружия, а также о роботизации, рассказал агентству РИА Новости глава НПО Александр Смирнов.
Также он уточнил, что инженеры учитывают опыт реальных вооруженных конфликтов, когда дорабатывают уже существующие РСЗО и создают новые. Как раз сейчас Министерство обороны России анализирует данные боевого применения реактивных систем. После чего военные предложат, что нужно изменить в конструкции оружия или как его можно улучшить.
Напомним, на данный момент российская армия вооружена тремя типами РСЗО: "Торнадо-Г" (модернизация легендарно "Града"), "Ураган" и "Смерч", который должен сменить "Торнадо-С".
"Торнадо-Г" — самая мелкокалиберная система. Диаметр снаряда — всего 122 миллиметра. Однако один пакет состоит из 40 направляющих, которые можно разрядить всего за 20 секунд.
Самая мощная РСЗО — "Смерч". Калибр ее ракет — 300 миллиметров, а вес превышает 800 килограммов. Правда, за один залп система выпускает всего 12 снарядов, что, впрочем, не мешает ей накрывать сплошным огнем площадь в 60 гектаров.
Сейчас завершаются испытания беспилотника для "Смерча". Его запускают внутри боевой части ракеты, и он может несколько часов кружить над целью. Таким образом РСЗО станет автономнее и будет меньше зависеть от разведчиков и корректировщиков огня.
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Александр Смирнов , Министерство обороны , НПО Сплав , Армия , Оружие
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