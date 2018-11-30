The National Interest оценил новый автомат Калашникова

После Второй мировой войны "Калашников" выпустил более 20 моделей автоматов, и практически все из них использовали советские или российские боеприпасы, напоминает издание. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта, полагает автор статьи.

Теперь концерн делает новую попытку, а AK-308 использует другие боеприпасы НАТО — 7,62×51 миллиметра, отмечает журнал. Новый автомат из-за более крупного калибра длиннее и тяжелее, чем AK-12, при этом он перенял многие улучшения последнего, в том числе складной приклад и переработанную газовую трубку.

Недавний выход "Калашникова" на экспортный рынок примечателен не только новыми технологиями, но и новой бизнес-моделью, пишет The National Interest. Ранее модели под экспорт производились не для конкретного покупателя, в то время как AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны — Индии, отмечает журнал.

Дели является постоянным покупателем российского вооружения, и при этом Москва долгое время боролась за продажу стране стрелкового оружия, указывает автор статьи. Однако "Калашников" не принимал участие в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, так как индийским военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 миллиметра.

Таким образом, АК-308 представляет собой попытку России стать основным экспортером стрелкового оружия для Индии после двадцатилетнего перерыва, пишет издание.

При этом, обеспечивая России опору на прибыльном индийском рынке, автомат калибра 7,62×51 миллиметра за счет своей экономической эффективности может соблазнить и других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибра НАТО, заключает The National Interest.

АК-308 выполнен на базе автомата АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Автомат использует боеприпасы калибра 7,62х51 миллиметра. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Автомат использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции, также возможна установка штык-ножа.