Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
"Если говорить об РСЗО, то в настоящее время ведется работа по увеличению дальности и точности существующих систем, кроме того, мы работаем над увеличением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы. Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке. Министерство обороны нам выдает технические задания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены", — сказал Смирнов.
Он также уточнил, что опыт боевого применения РСЗО на различных театрах военных действий будет учтен при совершенствовании систем.
"Этот опыт обязательно учитывается и является стимулом для новых идей и разработок. Сейчас Минобороны обрабатывает данные, полученные в результате боевого применения наших систем в различных регионах. После чего нам будут выданы соответствующие рекомендации для устранения недостатков и совершенствования наших вооружений", — уточнил Смирнов.
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что в этом году начнется плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня крупного калибра "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С".
В настоящее время на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят РСЗО калибра 122 миллиметра ("Торнадо-Г" и "Град"), 220 миллиметров ("Ураган"), а также 300 миллиметров ("Смерч").
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
Александр Смирнов , Министерство обороны , Техмаш , Ростех , НПО Сплав , РИА Новости , Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенат США послал ясный сигнал Путину1112
Новый президент Грузии отказала России2270
Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб148
Американские СМИ «разоблачили» Порошенко34
США захотели показать силу в Керченском проливе15
Видео
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
01:00
Продюсер «Ласкового мая» пообещал «раскрутить» дочь Осина
Шоу-бизнес
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение