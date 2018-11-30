Систему ПВО Крыма усилили дивизионом «Панцирь-С»

Система противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Крыму усилена дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области с личным составом войск противовоздушной обороны ЮВО проведены боевые стрельбы из зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа", — сказали в пресс-службе.

В четверг, 29 ноября, на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

"Панцирь-С" по целому ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: по своим боевым возможностям комплекс ПВО с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения.