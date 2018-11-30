США собрались вооружить Польшу на сотни миллионов долларов

В рамках сделки Польша получит 20 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, 36 управляемых многоразовых ракетных систем, девять управляемых ракет, 30 тактических ракетных систем, 20 пусковых установок, а также универсальные транспортные средства на колесах и запчасти для ракетных систем.

Польша планирует использовать полученное вооружение для предотвращения угроз. В США с помощью этой поставки также надеются улучшить национальную безопасность, укрепляя систему обороны страны-союзника НАТО

После одобрения Госдепа проект поступит на рассмотрение в Конгресс. Конгрессмены должны дать окончательный ответ в течение 30 дней.