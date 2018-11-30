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США собрались вооружить Польшу на сотни миллионов долларов 

Lenta.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: Reuters
Госдепартамент США одобрил проект продажи вооружения Польше на 655 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в состав министерства обороны США.
В рамках сделки Польша получит 20 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, 36 управляемых многоразовых ракетных систем, девять управляемых ракет, 30 тактических ракетных систем, 20 пусковых установок, а также универсальные транспортные средства на колесах и запчасти для ракетных систем.
Польша планирует использовать полученное вооружение для предотвращения угроз. В США с помощью этой поставки также надеются улучшить национальную безопасность, укрепляя систему обороны страны-союзника НАТО.
После одобрения Госдепа проект поступит на рассмотрение в Конгресс. Конгрессмены должны дать окончательный ответ в течение 30 дней.
В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Базу предложили назвать «Форт Трамп», польские власти готовы потратить на ее создание миллиарды долларов. В ответ на это Россия пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.
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Анджей Дуда , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Армия , В мире , Оружие , Польша , США
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