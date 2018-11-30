НАТО посоветовали использовать в конфликте с Россией опыт Наполеона

Соединенным Штатам и их европейским союзникам в возможном конфликте НАТО Россией необходимо следовать примеру Наполеона Бонапарта, который в начале XIX века реформировал свою армию и ввел систему корпусов, считает военный эксперт Франц-Стефан Гади.

В своей в статье для The National Interest Гади вспоминает про капитуляцию австрийского генерала Мака в Баварии , который сдал всю свою 30-тысячную армию французскому императору Наполеону Бонапарту, так и не вступив в крупномасштабное сражение, передает ИноТВ.

По словам автора, под Ульмом армия Бонапарта состояла из автономных подразделений, так называемых корпусов. Таким образом Наполеон перехитрил и обескуражил австрийцев, изобразив более разрушительную силу, чем в реальности мог собрать.

«В результате Мак не рискнул вступить в открытый бой с Наполеоном, потому что он знал: французские корпуса способны полностью уничтожить всю его армию. Несчастному генералу оставалось только сдаться», — пишет Гади.

По его мнению, успех в многомерном театре военных действий XXI века может зависеть от создания «новой революционной структуры вооруженных сил, подобной системе корпусов в армии Наполеона, которая позволяет доминировать над оппонентом». Автор считает, что этот фактор «может оказаться даже более важным, чем прорывные технологии».

Главной задачей реформы Наполеона было создание меньших и более маневренных сил, которые имели весь потенциал организованной армии, включая от двух до четырех пехотных дивизий, бригаду или дивизию легкой кавалерии, артиллерийскую батарею, а также определенное число инженерно-саперных и вспомогательных подразделений.

Перенос этого примера на европейскую или американскую армию означает расширение подразделения на уровне бригады и предоставление ему большей автономности. Эти части будут способны стремительно передислоцироваться в условиях будущей войны и поддерживать себя до прихода подкрепления, полагает автор статьи.

Как и наполеоновские корпуса, эти подразделения будут сочетать тяжелые (основные боевые танки и бронемашины пехоты), более легкие (части легкой пехоты и военную полицию) и вспомогательные (бронетанковая артиллерия, средства непосредственной поддержки с воздуха и системы ПВО) элементы, перечисляет Гади.

Современные наземные войска должны быть способны завершать операции самостоятельно, несмотря на нарушения связи, проблемы со снабжением и недоступность разведданных, так как их подразделениям придется сохранять полную автономность на протяжении определенного времени, считает автор статьи.

В идеале европейские страны, которые составляют восточный фланг НАТО и ЕС , должны взяться за создание автономных легких подразделений, в то время как государствам, расположенным западнее, следует заняться формированием независимых тяжелых бригад, считает Гади.

По задумке эксперта, автономным вооруженным подразделениям необходимо изводить врага, но при этом иметь возможность совершать ограниченные наступления, в то же время защищая более тяжелые подразделения. Эта тактика позволит увеличить «эскалационное доминирование» европейских и американских наземных войск, по сравнению с Россией в Восточной Европе, уверен Гади.