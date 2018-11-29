В Крыму построят радиолокационную станцию «Воронеж-М»

Крыму построят радиолокационную станцию «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального конструктора СПРН Сергея Боева

По его словам, начало строительства запланировано на 2019 год.

Станция «Воронеж» заменит устаревшую станцию «Днепр», расположенную под Севастополем. По словам Боева, у новой РЛС будут уже «другие возможности».

Как напоминает Life.ru, «Днепр» покрывает в том числе регион Ближнего Востока и может улавливать пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тысячи километров. Станция предназначена для работы в метровом диапазоне волн и позволяет обнаруживать даже малоразмерные скоростные цели на расстоянии 6 тысяч километров по дальности и до 4 тысяч километров по высоте, что позволяет отслеживать маневрирование любых объектов в ближнем космосе.