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Польша возобновила полеты истребителей МиГ-29 

РИА Новости 1 час назад
Фото: U.S. Air National Guard / Master Sgt. Todd A. Pendleton
ВВС Польши возобновили полеты истребителей МиГ-29 после катастрофы, которая произошла летом текущего года, говорится в сообщении министерства национальной обороны.
В начале июля МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот истребителя не смог катапультироваться и погиб. По мнению польских специалистов, проблема возникла в катапультном кресле.
Комиссия поручила провести ряд экспертиз, в частности в области пиротехнических средств катапультного кресла, в области работы топливной системы.
"В результате проведенных исследований и экспертиз комиссия передала рекомендации по профилактике на катапультном кресле и по эксплуатации топливной системы, на основе которых принято решение возобновить полеты на самолетах МиГ-29 и Су-22", — говорится в сообщении.
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Армия , В мире , Европа , Оружие , Польша
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