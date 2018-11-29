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Шойгу провел прием граждан по личным вопросам 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел прием граждан по личным вопросам в Доме Правительства Российской Федерации.
В ходе встречи Шойгу поддержал высказанную идею о присвоении 392 Окружному учебному центру подготовки младших специалистов почетного имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Петрова.
С просьбой об этом в режиме видеоконференцсвязи к главе военного ведомства обратился председатель Совета ветеранов 392 Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова окружного учебного центра Владимир Маковский.
На приеме кинорежиссер Юрий Кара обратился обратился к Шойгу просьбой оказать поддержку в создании полнометражного художественного фильма, посвященного героическому подвигу и победе русских моряков.
Торжественным событием в ходе личного приема стало вручение Сергеем Шойгу воину-интернационалисту ВикторуСарвилинумедали «За отвагу» за проявленные мужество и героизм при оказании помощиДемократической Республике Афганистан.
Также в ходе приема граждан Сергей Шойгу рассмотрел ряд обращений, касающихся жилищного обеспечения военнослужащих, развития молодежного волонтерского движения, патриотического воспитания молодежи.
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Сергей Шойгу , Владимир Маковский , Юрий Кара , Василий Петров , Министерство обороны , Правительство РФ , Армия
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