Шойгу провел прием граждан по личным вопросам

В ходе встречи Шойгу поддержал высказанную идею о присвоении 392 Окружному учебному центру подготовки младших специалистов почетного имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Петрова

С просьбой об этом в режиме видеоконференцсвязи к главе военного ведомства обратился председатель Совета ветеранов 392 Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова окружного учебного центра Владимир Маковский

На приеме кинорежиссер Юрий Кара обратился обратился к Шойгу просьбой оказать поддержку в создании полнометражного художественного фильма, посвященного героическому подвигу и победе русских моряков.

Торжественным событием в ходе личного приема стало вручение Сергеем Шойгу воину-интернационалисту ВикторуСарвилинумедали «За отвагу» за проявленные мужество и героизм при оказании помощиДемократической Республике Афганистан.

Также в ходе приема граждан Сергей Шойгу рассмотрел ряд обращений, касающихся жилищного обеспечения военнослужащих, развития молодежного волонтерского движения, патриотического воспитания молодежи.