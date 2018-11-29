Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Чего, очевидно, не учли украинские планировщики операции — они не заканчивали училище внутренних войск МВД СССР.

Сегодня, не спеша, внимательно просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Анализировал их с позиции основных принципов охраны и обороны объектов на морских и речных коммуникациях, которые хорошо были знакомы любому выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища внутренних войск МВД СССР, где на кафедре тактико-специальной подготовки эта тема и преподавалась.

Неожиданно для себя пришел к мысли: а украинский замысел то прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты»…

Два тихоходных судна вышли из Одессы и пошли вдоль территории Крыма. «Засветились» на всех приборах наблюдения. Все внимание на них. А два сравнительно быстроходных катера с выключенными электронными системами незаметно и быстро «проскакивают», дозаправляются от одного из тихоходов, и внезапно появляются довольно близко от столь желаемого ими Крымского моста.

Еще немного и…

Решительность действий российских пограничников по пресечению прорыва на тот период непрогнозируема, а на принятие решения о применении оружия времени довольно мало. И тут…

Медленно, но внушительно, вдоль моста выплывает довольно крупное судно и гордо встает посреди фарватера, полностью перекрывая столь желанный для украинских моряков пролет Крымского моста…

Ну никак теперь не пройдешь: ни туда, ни обратно. Приплыли! Всем теперь это ясно — раз и навсегда!

Вот и идущие со стороны Азовского моря украинские корабли сразу берут курс назад.

«Против лома нет приема». А другого «лома» на горизонте не наблюдалось…

Все остальное — маневрирование, радиообмен, демарши и т.п. — все «лирика». Прорыв с этого момента стал в принципе невозможен.

Нет ничего современнее, чем то, чему учили в НВВКУ МВД СССР еще 30 лет назад вполне себе сухопутные преподаватели: надежно перекрыть фарватер.