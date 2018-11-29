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Беларусь улучшила штурмовик Су-25 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продемонстрировали штурмовик Су-25, оснащенный комплексом радиотехнической защиты "Сателлит".
Разработанная на предприятии аппаратура предназначена для защиты самолета от всех типов зенитных ракет, управляемых по радио, пишет официальное издание Минобороны РБ, газета "Во славу Родины". Контейнеры "Сателлита" располагаются на двух точках подвески. Комплекс работает автоматически, обнаруживая угрозы и выставляя против них радиоэлектронные помехи. Разработана усовершенствованная версия системы, "Сателлит-М2" — она охватывает весь радиолокационный диапазон и может не только срывать наведение на цель зенитных ракет, но и препятствовать перехвату самолета радарами ПВО.
Аппаратура не требует предполетного контроля — встроенная система самодиагностики сообщает о неисправностях и дает рекомендации по замене соответствующего блока. Системой РЭБ "Сателлит" в Барановичах оснащают пришедшие на ремонт штурмовики ВВС Республики Конго.
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Александр Лукашенко , Министерство обороны , Армия , Оружие
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