Беларусь улучшила штурмовик Су-25

Разработанная на предприятии аппаратура предназначена для защиты самолета от всех типов зенитных ракет, управляемых по радио, пишет официальное издание Минобороны РБ, газета "Во славу Родины". Контейнеры "Сателлита" располагаются на двух точках подвески. Комплекс работает автоматически, обнаруживая угрозы и выставляя против них радиоэлектронные помехи. Разработана усовершенствованная версия системы, "Сателлит-М2" — она охватывает весь радиолокационный диапазон и может не только срывать наведение на цель зенитных ракет, но и препятствовать перехвату самолета радарами ПВО.

Аппаратура не требует предполетного контроля — встроенная система самодиагностики сообщает о неисправностях и дает рекомендации по замене соответствующего блока. Системой РЭБ "Сателлит" в Барановичах оснащают пришедшие на ремонт штурмовики ВВС Республики Конго.