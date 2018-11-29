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Выкатку первого Ил-112В сняли на видео 

РИА Новости 2 часа назад
В Сети появилось видео с торжественной церемонии выкатки из цеха первого военно-транспортного самолета Ил-112В, соответствующая запись опубликована на YouTube.
Ранее в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина сообщили РИА Новости, что первый летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета передан на летные испытания.
На ЛИС ВАСО специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации.
В перспективе Ил-112В заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и, по плану, составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.
Первый полет воздушного судна должен состояться до конца этого года.
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Воронежский авиазавод , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина , РИА Новости , Армия , Видео
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