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«Аллигаторы» бороздят небо над Кубанью: зрелищные кадры полетов новых Ка-52 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Экипажи боевых Ка-52 выполнили висение и развороты в воздухе, полеты в район специализированного полигона, а также простой пилотаж.
Первые полеты вертолетов Ка-52 «Аллигаторы» прошли на базе полка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае.
Опытные летчики продемонстрировали возможности этих боевых машин, выполнив висение и развороты в воздухе, полеты в район специализированного полигона, а также простой пилотаж. В ходе тренировок машины более десяти раз поднимались в воздух. Новые российские вертолеты поступили на базу на прошлой неделе.
Ка-52 «Аллигатор» — это вертолет пятого поколения, модернизированная версия другого боевого ударного вертолета, Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» имеет более высокие аэродинамические характеристики, маневренные возможности, менее заметен с радаров. Машина предназначена для уничтожения живой силы и техники противника на поле боя.
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Армия , Видео , Оружие , Краснодарский Край
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