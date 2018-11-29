Два корабля ВМС США прошли в среду через Тайваньский пролив с целью продемонстрировать приверженность США свободе навигации в регионе. Такая информация содержится в опубликованном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США.
"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому региону Индийского и Тихого океанов", — отмечается в документе. В пресс-службе подчеркнули, что ВМС США продолжат "выполнять операции везде, где позволяет международное право". Тайваньский пролив прошли эсминец Stockdale и судно снабжения Pecos.
Это уже третья подобная операция в этом году, предыдущие прошли в июле и октябре. После того, как в июле два ракетных эсминца ВМС США Mustin и Benfold совершили проход через пролив, МИД КНР выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты не должны подрывать мир и стабильность с обеих сторон Тайваньского пролива. В Пентагоне же тот проход назвали "обычным" и добавили, что корабли ВМС США осуществили перемещение между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским морем через Тайваньский пролив, "как делали это на протяжении многих лет".