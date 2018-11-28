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В ВСУ назвали российское оружие в Крыму фейковым 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Демонстрация Россией военных комплексов в Крыму — это фейк, рассчитанный на россиян, так как украинская разведка знает о количестве вооружения на полуострове, утверждает заместитель командира 72 ОМБР вооруженных сил Украины подполковник Александр Самарский.
«Скорее всего — это опять очередная демонстрация своей фейковой силы. Да, они (комплексы) у них есть, но для чего это показывать. Есть разведка, которая знает, что они в Крым завезли еще в начале 2014 года. Кроме этого, там остались наши комплексы береговой обороны. Соответственно, Москва все это время привыкла демонстрировать всевозможные парады», — передает его слова УНИАН.
По его мнению, демонстрация силы в Крыму проводится Россией не для Украины, а для «внутреннего пользователя».
«Показать, что мы еще что-то можем. Хотя на самом деле они показали, что они могут гораздо меньше, чем рассказывают», — заявил Самарский.
Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года.
В понедельник сообщалось, что расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400.
Добавим, что после инцидента в Керченском проливе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко признал, что военные рассматривали возможность воздушной поддержки украинских кораблей в Керченском проливе с воздуха, однако испугались российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Комментарии1
Вадим Астафьев , Александр Самарский , УНИАН , Армия , Оружие , Украина , Республика Крым
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