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Рядом с российской авиабазой в Сирии произошли взрывы в небе 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сирийские СМИ сообщили о взрывах в небе над городом Джебла, где находится российская авиабаза Хмеймим, пишет телеграм-канал Directorate 4.
По предварительным данным, средства противовоздушной обороны, находящиеся на базе, выпустили две ракеты по беспилотникам боевиков.
Directorate 4 напоминает, что последний раз информация об атаке дронов на российскую базу поступала в сентябре. Тогда зенитные подразделения уничтожили два беспилотника боевиков.
При этом президент России Владимир Путин в октябре рассказал, что за полтора-два месяца у базы Хмеймим российскими средствами ПВО были сбиты 50 беспилотных летательных аппаратов.
Владимир Путин , Армия , В мире , Джебла , Сирия
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