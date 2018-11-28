Сирийские СМИ сообщили о взрывах в небе над городом Джебла, где находится российская авиабаза Хмеймим, пишет телеграм-канал Directorate 4.
По предварительным данным, средства противовоздушной обороны, находящиеся на базе, выпустили две ракеты по беспилотникам боевиков.
Directorate 4 напоминает, что последний раз информация об атаке дронов на российскую базу поступала в сентябре. Тогда зенитные подразделения уничтожили два беспилотника боевиков.
При этом президент России Владимир Путин в октябре рассказал, что за полтора-два месяца у базы Хмеймим российскими средствами ПВО были сбиты 50 беспилотных летательных аппаратов.