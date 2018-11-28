Рядом с российской авиабазой в Сирии произошли взрывы в небе

Сирийские СМИ сообщили о взрывах в небе над городом Джебла , где находится российская авиабаза Хмеймим, пишет телеграм-канал Directorate 4.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны, находящиеся на базе, выпустили две ракеты по беспилотникам боевиков.

Directorate 4 напоминает, что последний раз информация об атаке дронов на российскую базу поступала в сентябре. Тогда зенитные подразделения уничтожили два беспилотника боевиков.