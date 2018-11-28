Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель С-400 использовал технологии США 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания Metelics в обход санкций через канадских посредников передавала оборудование российской «Алмаз-Антей Телекоммуникации». За это Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало американскую компанию Cobham на 87,5 тысячи долларов, сообщает РБК.
Три нарушения произошли в период с 31 июля 2014 года по 15 января 2015 года, когда Metelics осуществляла «непрямой экспорт компонентов, которые впоследствии должны были быть использованы при сборке коммерческого радиолокатора управления воздушным движением». Через дистрибьюторов в Канаде и России американские технологии, согласно Министерству финансов США, отошли находящемуся с 2014 года под санкциями лицу.
Metelics до 14 декабря 2015 года являлось дочерним предприятием американской компании Cobham, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой аэрокосмических и оборонных систем.
«Алмаз-Антей Телекоммуникации» является головным предприятием объединения российских производителей вещательного оборудования. «Алмаз-Антею», производящему зенитные ракетные комплексы С-400, принадлежит 51 процентов данной компании. Под американские санкции концерн в попал июле 2014 года.
Последние новости
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян
Комментарии
Казначейство США , Алмаз-Антей , Армия , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась к стрельбе по морским целям275
Путин вывел Порошенко на чистую воду112
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление326
Кремль объяснился за «отказ» говорить с Порошенко219
Реакция Путина на ЧП в Черном море и другие события дня17
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение