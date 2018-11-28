Создатель С-400 использовал технологии США

Компания Metelics в обход санкций через канадских посредников передавала оборудование российской «Алмаз-Антей Телекоммуникации». За это Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовало американскую компанию Cobham на 87,5 тысячи долларов, сообщает РБК.

Три нарушения произошли в период с 31 июля 2014 года по 15 января 2015 года, когда Metelics осуществляла «непрямой экспорт компонентов, которые впоследствии должны были быть использованы при сборке коммерческого радиолокатора управления воздушным движением». Через дистрибьюторов в Канаде и России американские технологии, согласно Министерству финансов США, отошли находящемуся с 2014 года под санкциями лицу.

Metelics до 14 декабря 2015 года являлось дочерним предприятием американской компании Cobham, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой аэрокосмических и оборонных систем.