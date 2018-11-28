Китай будет в перспективе иметь военное присутствие в Арктике, как и Россия, и Соединенным Штатам также нужно иметь присутствие в этом регионе. С таким утверждением выступил в среду командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
"Китай стремится к военному присутствию в Арктике, а русские уже в Арктике, причем именно с военной точки зрения. И нет никакого сомнения: логичное развитие событий заключается в том, что Китай будет иметь там военное присутствие. Мы [США] должны быть там, чтобы по крайней мере понимать, что нам нужно делать", — сказал он, пояснив, что в перспективе Арктика будет пространством, "где будет иметь место конкуренция" крупных государств.
Ранее в ноябре председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, и США не исключают возможности превращения этого региона в будущем в зону конфликта.
Москва последовательно отвергала утверждения западных политиков о наращивании своего военного присутствия в других регионах и о каких-либо своих действиях, которые якобы направлены на нарушение международного порядка.