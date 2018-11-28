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В США заявили, что не собираются размещать ядерные ракеты в Европе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США, представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис.
"У США нет планов размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Это очередная российская дезинформация относительно договора по РСМД", — написал Маркис в Twitter.
Он присовокупил ссылку на материал агентства Рейтер о пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в понедельник. Рябков заявил на пресс-конференции, что Россия не может оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных к пускам ракет "Томагавк". По его словам, размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением ДРСМД, поскольку пусковые установки этих ракет годятся и для "Томагавков".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.
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Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Reuters , Армия , США
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