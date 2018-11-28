Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Армате» нашли покупателей 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Индия, Китай, Алжир, Египет и ОАЭ могут быть заинтересованы в покупке российского танка Т-14 «Армата», полагает автор The National Interest Чарли Гао.
Американский журнал отмечает, что для Индии западные машины Leopard 2A7 и M1A2 Abrams слишком тяжелы, собственная разработка Arjun Mk. 2 недостаточно хороша, а конкурентами Т-14 «Армата» могут стать украинский «Оплот» и южнокорейская K2 Black Panther.
Интерес КНР к российской технике издание объясняет желанием создать собственный аналог. Приобретение Алжиром нескольких Т-14 «Армата» позволит укрепить статус страны как одного из военных лидеров в Африке. The National Interest полагает, что Египет может купить российский танк, однако не в ближайшее время, в отличие от ОАЭ.
В августе вице-премьер Юрий Борисов заявил, что танк Т-14 «Армата» и военная техника, создающаяся на одноименной платформе, будут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке.
В июле он же отметил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать такие танки из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сто таких машин.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» разработана «Уралвагонзаводом». Впервые ее представили широкой публике на репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
Последние новости
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян
Комментарии
Юрий Борисов , Министерство обороны , Уралвагонзавод , The National Interest , Армия , Оружие , Алжир , Египет , Индия , Китай , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление258
Порошенко обратился с просьбой к Трампу140
Путин рассказал, что будет после его ухода487
Путин заявил о «продажности» Киева57
Путин прокомментировал инцидент в Черном море342
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение