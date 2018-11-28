Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ персональной электронной карты как документа воинского учета, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации . Инициатива разработана для обеспечения введения документов воинского учета граждан, подлежащих воинскому учету, — персональной электронной карты для граждан, подлежащих воинскому учету в Вооруженных силах Российской Федерации, и справки взамен военного билета.

Как пояснял глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов , карта будет содержать такие сведения о гражданине, как: фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровью, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом. Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты, отмечал Шаманов.

При этом Шаманов подчеркивал, что персональную электронную карту будут выдавать только тем, кто даст свое согласие на ее получение, а отменять выдачу гражданам военного билета не планируется.

Законопроект был принят Госдумой 20 ноября и одобрен Советом федерации 23 ноября.