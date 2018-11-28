СМИ: американские подводные лодки становятся «невидимыми» для противника

ВМС США приступили к оснащению своих подводных лодок системами глушения работы всех механизмом и приборов, сонарами нового поколения, а также иными новыми технологическими разработками, которые позволят новым субмаринам оставаться практически «невидимыми» для противника. Об этом сообщил во вторник портал Warrior Maven. Основные положения публикации излагает ТАСС

По данным портала, реализуемый ВМС план заключается в том, чтобы уже в 2020-х годах начать поставку американскому флоту «самых незаметных из когда-либо создаваемых в мире» ударных подводных лодок.

Хотя технические характеристики разрабатываемых для подводных лодок новых систем держатся в секрете, портал сообщил об инновационной технологии поглощения шума работающих силовых установок и о специальном звукопоглощающем металлическом покрытии.

«Ряд новых модификаций, которые еще лишь предстоит довести [до требуемого уровня] и опробовать, будут применены при создании пятого блока [запланированной] к строительству новой субмарины класса «Вирджиния», — сообщил порталу представитель Командования военно-морских систем ВМС США Уильям Коутч.

Он также рассказал, что многие из упомянутых систем будут испытываться и, соответственно, совершенствоваться, на борту «Южной Дакоты» — недавно спущенной на воду ударной атомной субмарины класса «Вирджиния». Этой подводной лодке, по его словам, отводится особая роль в запланированном на будущий год масштабном процессе повышения боеготовности подводного флота — проведении целого ряда важнейших испытаний.