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Названы сроки завершения испытаний МиГ-35 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Весь комплекс испытаний истребителя МиГ-35 будет завершен в 2019 году, сообщил гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко.
«Мы находимся на стадии производства, в ближайшее время самолеты начнут поступать в эксплуатирующие организации Минобороны. С точки зрения проведения окончательных испытаний, мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим весь комплекс испытаний», — цитирует Тарасенко РИА «Новости».
Он рассказал, что производственные мощности завода рассчитаны на 36 самолетов в год, и предприятие готово обеспечить внутренние и внешние потребности.
«Сейчас идет ряд переговоров с внешними заказчиками, мы надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на подписание контрактов на поставки самолетов МиГ-35», — сказал он.
Он также отметил, что при необходимости на платформе МиГ-35 можно будет создать корабельную версию.
По его словам, в будущем на МиГ-35 могут установить радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.
«Мы прорабатываем этот вопрос, понимаем, что это мировой тренд. У нас есть опытный образец для испытаний на этом самолете, конечно, мы установим такую антенну и будем предлагать заказчикам это как опцию», — сказал он.
В августе президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь говорил, что истребители МиГ-35 поставят в воздушно-космические силы (ВКС) раньше, чем запланировано по графику.
В мае начались госиспытания МиГ-35.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.
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Юрий Слюсарь , Министерство обороны , МиГ , ОАК , РИА Новости , Армия , Оружие
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