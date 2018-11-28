Шойгу вручил штандарты новым командующим округами

Во время вручения министр обороны подчеркнул, что личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность командующего над вверенными ему войсками, передает ТАСС

Торжественная церемония состоялась с участием роты почетного караула.

«В следующем году Минобороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счет поставок современного вооружения. К началу 2020 года оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами возрастет до 67,2%», — рассказал Шойгу на последовавшем за церемонией заседании коллегии, передает РИА «Новости».

На каком уровне находится этот показатель в данный момент, не сообщается.

В 2019 году в российскую армию планируется отправить свыше 1,8 тыс. единиц оружия и техники, около 1,5 тыс. будет отремонтировано. Глава ведомства подчеркнул, что речь идет об основной технике, «определяющей современный облик Вооруженных сил».

Министр добавил, что для достижения этого показателя необходимо сосредоточить усилия на своевременном выполнении гособоронзаказа. Шойгу уточнил, что военпредам следует эффективно сопровождать и вести надлежащий контроль за выполнением контрактов.

Главнокомандующим и командующим видами и родами войск нужно подготовить инфраструктуру для приема нового оружия, сказал министр обороны.

«Подчеркну, что за последние шесть лет в интересах ядерной триады введено более 4,5 тыс. зданий и сооружений. Это направление деятельности по-прежнему останется в числе приоритетных», — отметил Шойгу в ходе заседания.

Он добавил, что в последние годы много внимания уделялось созданию инфраструктуры в Арктике, улучшению сети аэродромов и причального фронта.

«В текущем году проведено обустройство позиционных районов для размещения новейших комплексов вооружения, мест базирования передислоцируемых воинских частей и подразделений», — рассказал об итогах работы за год Шойгу.

На заседании коллегия изучила объекты капитального строительства, которые планируется возвести в 2019 году.